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Арендованный защитник может остаться в клубе Серии А уже после трёх матчей в команде

Новости футбола Сегодня, 07:24
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Арендованный защитник может остаться в клубе Серии А уже после трёх матчей в команде Арендованный защитник может остаться в клубе Серии А уже после трёх матчей в команде

23-летний защитник Тоттенхэма Джед Спенс только в начале января присоединился Дженоа и уже после трёх матчей в Генуи он сумел впечатлить боссов клуба.

По сообщениюLaGazzettadelloSport, «грифоны» уже начали рассматривать возможность выкупа защитника летом, так как на поле он уже показал убедительные результаты.

Спенс переехал в Италию вместе со своей матерью Аишей, а ныне начал изучать итальянский язык, в чём ему помогают Кони де Винтер, Альберт Гудмундссон и Кевин Строотман.

Контракт 23-летнего защитника с Тоттенхэмом, которому он принадлежит, рассчитан до лета 2027 года, аTransfermarktоценивает его в восемь миллионов евро.

Первую часть сезона Спенс провел на правах аренды в клубе Чемпионщипа Лидсе, за который он провел семь матчей. Удачным выступлениям за команду ему помешали проблемы со связками, из-за которых он пропустил два месяца.

Напомним, что ранее Дженоа выкупила у Марселя контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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