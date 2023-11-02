АПЛ назвала четырех претендентов на звание лучшего тренера месяца

Английская Премьер-лига объявила четырех претендентов на звание лучшего главного тренера октября.

На эту награду претендуют:

Микель Артета (Арсенал);

Унаи Эмери (Астон Вилла);

Юрген Клопп (Ливерпуль);

Эндж Постекоглу (Тоттенхем).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 12:00 по британскому времени 6 ноября. Напомним, что в августе и сентябре лучшим тренером дважды подряд был признан менеджер Тоттенхема Постекоглу.

Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October?



👔 MIkel Arteta

👔 Unai Emery

👔 Jurgen Klopp

👔 Ange Postecoglou#PLAwards | 🗳️ Vote: https://t.co/8KMSYVhtFT pic.twitter.com/oJeuhywKED — Premier League (@premierleague) November 2, 2023

Напомним, что АПЛ также объявила шестерых претендентов на лучшего футболиста октября.