АПЛ назвала четырех претендентов на звание лучшего тренера месяца
Новости футбола Вчера, 12:05
АПЛ назвала четырех претендентов на звание лучшего тренера месяца
Английская Премьер-лига объявила четырех претендентов на звание лучшего главного тренера октября.
На эту награду претендуют:
- Микель Артета (Арсенал);
- Унаи Эмери (Астон Вилла);
- Юрген Клопп (Ливерпуль);
- Эндж Постекоглу (Тоттенхем).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 12:00 по британскому времени 6 ноября. Напомним, что в августе и сентябре лучшим тренером дважды подряд был признан менеджер Тоттенхема Постекоглу.
Напомним, что АПЛ также объявила шестерых претендентов на лучшего футболиста октября.
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