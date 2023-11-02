Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста октября
Новости футбола Вчера, 11:03
Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста октября
Английская Премьер-лига объявила шестерых претендентов на звание лучшего футболиста октября.
На эту награду претендуют:
- Дуглас Луис (Астон Вилла), защитник;
- Брайан Мбемо (Брентфорд), полузащитник;
- Педру Нету (Вулвергемтон), нападающий;
- Деклан Райс (Арсенал), полузащитник;
- Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), защитник;
- Мохамед Салах (Ливерпуль), нападающий.
Отметим, что победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 12:00 по британскому времени 6 ноября.
Напомним, что лучшими футболистами августа и сентября в текущем сезоне стали игроки Тоттенхэма Джеймс Мэдисон и Сон Хын Мин.
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