Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста октября

Английская Премьер-лига объявила шестерых претендентов на звание лучшего футболиста октября.

На эту награду претендуют:

Дуглас Луис (Астон Вилла), защитник;

Брайан Мбемо (Брентфорд), полузащитник;

Педру Нету (Вулвергемтон), нападающий;

Деклан Райс (Арсенал), полузащитник;

Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), защитник;

Мохамед Салах (Ливерпуль), нападающий.

Отметим, что победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 12:00 по британскому времени 6 ноября.

Напомним, что лучшими футболистами августа и сентября в текущем сезоне стали игроки Тоттенхэма Джеймс Мэдисон и Сон Хын Мин.