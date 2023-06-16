Англия одержала разгромную победу в отборе Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Англии на выезде разгромила сборную Мальты со счетом 4:0.

Победу английской национальной команде принесли голы Трента Александер-Арнолда, Харри Кейна и Каллума Уилсона, а также автогол Фердинандо Апапа.

Англия, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы С. Мальта с 0 очков занимает последнее, пятое место.

Мальта – Англия - 0:4 (0:3)

Голы: Апап, 8 (автогол) - 0:1, Александер-Арнолд, 28 - 0:2, Кейн, 31 (с пенальти) - 0:3, Уилсон, 83 (с пенальти) - 0:4

Мальта: Бонелло, Борг, Мускат, Апап, Аттард (Корбалан, 87), Кристенсен (Мускат, 60), Гийомье (Янкам, 46), Теума, Мбонг, Нвоко (Сатариано, 60), Джонс (Дегабриэле, 77).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Гехи, Шоу (Мингз, 60), Александер-Арнолд, Хендерсон (Рэшфорд, 60), Райс, Мэддисон (Эзе, 70), Сака (Фоден, 46), Кейн (Уилсон, 60).