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Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура

Новости футбола Сегодня, 11:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Getty

Посреди недели в Английской Премьер-лиге пройдут матчи 22 тура. Все игры пройдут в течение трех дней, с 30 января по 1 февраля. В этот период болельщиков ждет несколько очень важных и классных матчей.

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Во вторник, 30 января, один из претендентов на титул Премьер-лиги Арсенал поедет в гости к Ноттингем Форест. Также, в этот день Астон Вилла сыграет домашний поединок против Ньюкасл Юнайтед.

В среду, 31 января, команда Пепа Гвардиолы на Этихад Стейдиум примет Бернли, а Тоттенхэм сыграет против Брентфорда. Также, в этот день состоится центральный матч 22 тура Премьер-лиги. Ливерпуль на Энфилде проведет матч против Челси. Матч очень важным для команды Клоппа, они идут на первой строчке в турнирной таблице, имеет 48 очков после 21 тура.

В четверг, 1 февраля, в заключительном матче тура Манчестер Юнайтед поедет в гости к Вулверхэмптону. Для команды Тен Хага матч крайне важен, потому что они сейчас на восьмой строчке и имеют в активе 32 очка, борьба за еврокубки продолжается.

Время - СЕТ

АПЛ. 22-й тур

30 января

  • 20:30 Ноттингем Форест - Арсенал
  • 20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун
  • 20:45 Фулхэм - Эвертон
  • 21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
  • 21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед

31 января

  • 20:30 Манчестер Сити - Бернли
  • 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд
  • 21:15 Ливерпуль - Челси

1 февраля

  • 20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
  • 21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед

АПЛ турнирная таблица

МКомандаИВНПРМО
1Ливерпуль21146147:1848
2Ман Сити20134348:2343
3Арсенал21134442:2043
4Астон Вилла21134443:2743
5Шпоры21124544:3140
6Вест Хэм21105635:3235
7Брайтон2188538:3332
8Ман Юнайтед21102924:2932
9Челси2194835:3131
10Ньюкасл21921041:3229
11Вулвз2185830:3129
12Борнмут2074928:3925
13Фулхэм21731128:3624
14Брентфорд20641029:3322
15Кристал Пэлас21561022:3421
16Ноттингем21551126:3820
17Эвертон21831024:2817*
18Лутон20441224:3816
19Бернли21331521:4212
20Шеффилд Юн21241517:5110

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ. 23-й тур

3 февраля

  • 13:30 Эвертон - Тоттенхэм
  • 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас
  • 16:00 Бернли - Фулхэм
  • 16:00 Ньюкасл - Лутон
  • 18:30 Шеффилд - Атон Вилла

4 февраля

  • 15:00 Борнмут - Ноттингем
  • 15:00 Челси - Вулверхэмптон
  • 15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
  • 17:30 Арсенал - Ливерпуль

5 февраля

  • 21:00 Брентфорд - Манчестер Сити
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