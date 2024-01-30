Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура

Посреди недели в Английской Премьер-лиге пройдут матчи 22 тура. Все игры пройдут в течение трех дней, с 30 января по 1 февраля. В этот период болельщиков ждет несколько очень важных и классных матчей.

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Во вторник, 30 января, один из претендентов на титул Премьер-лиги Арсенал поедет в гости к Ноттингем Форест. Также, в этот день Астон Вилла сыграет домашний поединок против Ньюкасл Юнайтед.

В среду, 31 января, команда Пепа Гвардиолы на Этихад Стейдиум примет Бернли, а Тоттенхэм сыграет против Брентфорда. Также, в этот день состоится центральный матч 22 тура Премьер-лиги. Ливерпуль на Энфилде проведет матч против Челси. Матч очень важным для команды Клоппа, они идут на первой строчке в турнирной таблице, имеет 48 очков после 21 тура.

В четверг, 1 февраля, в заключительном матче тура Манчестер Юнайтед поедет в гости к Вулверхэмптону. Для команды Тен Хага матч крайне важен, потому что они сейчас на восьмой строчке и имеют в активе 32 очка, борьба за еврокубки продолжается.

Время - СЕТ

АПЛ. 22-й тур

30 января

20:30 Ноттингем Форест - Арсенал

20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун

20:45 Фулхэм - Эвертон

21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед

21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед

31 января

20:30 Манчестер Сити - Бернли

20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд

21:15 Ливерпуль - Челси

1 февраля

20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут

21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед

АПЛ турнирная таблица

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 21 14 6 1 47:18 48 2 Ман Сити 20 13 4 3 48:23 43 3 Арсенал 21 13 4 4 42:20 43 4 Астон Вилла 21 13 4 4 43:27 43 5 Шпоры 21 12 4 5 44:31 40 6 Вест Хэм 21 10 5 6 35:32 35 7 Брайтон 21 8 8 5 38:33 32 8 Ман Юнайтед 21 10 2 9 24:29 32 9 Челси 21 9 4 8 35:31 31 10 Ньюкасл 21 9 2 10 41:32 29 11 Вулвз 21 8 5 8 30:31 29 12 Борнмут 20 7 4 9 28:39 25 13 Фулхэм 21 7 3 11 28:36 24 14 Брентфорд 20 6 4 10 29:33 22 15 Кристал Пэлас 21 5 6 10 22:34 21 16 Ноттингем 21 5 5 11 26:38 20 17 Эвертон 21 8 3 10 24:28 17* 18 Лутон 20 4 4 12 24:38 16 19 Бернли 21 3 3 15 21:42 12 20 Шеффилд Юн 21 2 4 15 17:51 10

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ. 23-й тур

3 февраля

13:30 Эвертон - Тоттенхэм

16:00 Брайтон - Кристал Пэлас

16:00 Бернли - Фулхэм

16:00 Ньюкасл - Лутон

18:30 Шеффилд - Атон Вилла

4 февраля

15:00 Борнмут - Ноттингем

15:00 Челси - Вулверхэмптон

15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

17:30 Арсенал - Ливерпуль

5 февраля