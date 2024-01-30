Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Посреди недели в Английской Премьер-лиге пройдут матчи 22 тура. Все игры пройдут в течение трех дней, с 30 января по 1 февраля. В этот период болельщиков ждет несколько очень важных и классных матчей.
Читайте также: Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги
Во вторник, 30 января, один из претендентов на титул Премьер-лиги Арсенал поедет в гости к Ноттингем Форест. Также, в этот день Астон Вилла сыграет домашний поединок против Ньюкасл Юнайтед.
В среду, 31 января, команда Пепа Гвардиолы на Этихад Стейдиум примет Бернли, а Тоттенхэм сыграет против Брентфорда. Также, в этот день состоится центральный матч 22 тура Премьер-лиги. Ливерпуль на Энфилде проведет матч против Челси. Матч очень важным для команды Клоппа, они идут на первой строчке в турнирной таблице, имеет 48 очков после 21 тура.
В четверг, 1 февраля, в заключительном матче тура Манчестер Юнайтед поедет в гости к Вулверхэмптону. Для команды Тен Хага матч крайне важен, потому что они сейчас на восьмой строчке и имеют в активе 32 очка, борьба за еврокубки продолжается.
Время - СЕТ
АПЛ. 22-й тур
30 января
- 20:30 Ноттингем Форест - Арсенал
- 20:45 Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун
- 20:45 Фулхэм - Эвертон
- 21:00 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
- 21:15 Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед
31 января
- 20:30 Манчестер Сити - Бернли
- 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд
- 21:15 Ливерпуль - Челси
1 февраля
- 20:30 Вест Хэм Юнайтед - Борнмут
- 21:15 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед
АПЛ турнирная таблица
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|14
|6
|1
|47:18
|48
|2
|Ман Сити
|20
|13
|4
|3
|48:23
|43
|3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42:20
|43
|4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43:27
|43
|5
|Шпоры
|21
|12
|4
|5
|44:31
|40
|6
|Вест Хэм
|21
|10
|5
|6
|35:32
|35
|7
|Брайтон
|21
|8
|8
|5
|38:33
|32
|8
|Ман Юнайтед
|21
|10
|2
|9
|24:29
|32
|9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35:31
|31
|10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41:32
|29
|11
|Вулвз
|21
|8
|5
|8
|30:31
|29
|12
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28:39
|25
|13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28:36
|24
|14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29:33
|22
|15
|Кристал Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22:34
|21
|16
|Ноттингем
|21
|5
|5
|11
|26:38
|20
|17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24:28
|17*
|18
|Лутон
|20
|4
|4
|12
|24:38
|16
|19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21:42
|12
|20
|Шеффилд Юн
|21
|2
|4
|15
|17:51
|10
* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
АПЛ. 23-й тур
3 февраля
- 13:30 Эвертон - Тоттенхэм
- 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас
- 16:00 Бернли - Фулхэм
- 16:00 Ньюкасл - Лутон
- 18:30 Шеффилд - Атон Вилла
4 февраля
- 15:00 Борнмут - Ноттингем
- 15:00 Челси - Вулверхэмптон
- 15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
- 17:30 Арсенал - Ливерпуль
5 февраля
- 21:00 Брентфорд - Манчестер Сити