Анге Постекоглу считает, что VAR стоит отменить, а предложение о переигровке матча от Клоппа – ошибк

Тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу заявил, что систему VAR стоит отменить в Английской Премьер-лиге на фоне продолжающихся дебатов вокруг использования этой технологии. Напомним, что «шпоры» одержали победу над Ливерпулем в домашнем матче из-за не засчитанного гола Диаса. Постекоглу считает, что ошибка произошла из-за того, что VAR арбитра поторопились с решением, чтобы предотвратить длительную задержку в матче, которая нарушает «бешеный темп» футбола.

На вопрос стоит ли отменить VAR австралиец ответил:

«Я бы вернул все как было. Я просто не думаю, что эта технология готова к нашей игре.

Я ничего не имею против технологии определения линии ворот. Она не сложная и всё работает

Чем больше мы будем использовать VAR, тем хуже будет. Явная и очевидная ошибка? Но ведь кажется, что все тщательно изучается.

Я не знаю, как футбол будет выглядеть через 20 лет, и не уверен, что она мне понравится».

Также Анге Постекоглу завил, что не согласен на предложение главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа переиграть матч.

«Должна быть какая-то грань. Я не думаю, что эта ошибка и явлется гранью.

Это было уникально и беспрецедентно, но все же это было ошибкой. Если ваша грань для переигровки – отдельные ошибки, тогда это 365 игр в году»