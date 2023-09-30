Судьи ошиблись, отменив гол Диаса в ворота Тоттенхэма - судейская коллегия

Судейская коллегия признает, что в первой половине матча Тоттенхэм Хотспур– Ливерпуль произошла серьезная человеческая ошибка. Гол был забит по правилам.

«Официальная команда суддей этого матча не засчитала гол Луиса Диаса из-за офсайда.Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан благодаря вмешательству VAR, однако VAR не вмешался», - говорится в заявлении судейской коллегии.

Отмечается, что судейская коллегия проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке — сообщает BBC.

Напомним, что в сегодняшнем матче Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля, а при счете 0:0 арбитры не засчитали гол Луиса Диаса из-за офсайда.