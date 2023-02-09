Анчелотти высказался о победе "Реала" в полуфинале клубного ЧМ

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти высказался о победе над “Аль-Ахли” (4:1) в полуфинале клубного ЧМ.

По словам тренера, теперь его подопечные с нетерпением ждут финального матча.

“Будем верить, что все пройдет хорошо. Мы беспокоимся о том, чтобы добиться успеха. Мы должны хорошо отдохнуть, времени мало. Чтобы постараться победить, нужно хорошо отдохнуть”, - сказал он.

В финале турнира “Реал” сыграет с саудовским “Аль-Хилялем” 11 февраля.