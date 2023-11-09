Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба

9 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций в группе H между командами Карабах и Байер. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Неверкузена.

Победу на 90+4-й минуте для подопечных Хаби Алонсо вырвал Виктор Бонифаце, который реализовал пенальти.

Для Байера это 11-я победа подряд. Таким образом фармацевты установили новый рекорд клуба.

До этого команда из Леверкузена выиграла 3 матча в группе Лиги Европы, 6 раз победила в Бундеслиге и один раз выиграла в матче Кубка Германии.

К слову, Байер стал первой командой из топ-5 лиг Европы, которой удалось забить 50 голов.