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Аль-Иттихад готовит новое предложение по Салаху

Новости футбола Сегодня, 01:15
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Аль-Иттихад готовит новое предложение по Салаху Аль-Иттихад готовит новое предложение по Салаху

По информации журналиста Экрема Конура, саудовский клуб "Аль-Иттихад" не оставляет надежд усилить свой состав звездным игроком.

В частности, один из грандов футбола Саудовской Аравии проявляет интерес к египетскому нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Руководство "Аль-Иттихада" собирается выйти на связь с окружением футболиста и английским клубом в январе.

Интересно, что слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию появились еще прошлым летом. Тогда была информация, что “Аль-Иттихад” предлагал за футболиста внушительные 200 миллионов евро, однако сделка не состоялась. Кроме того, по информации СМИ, Салах должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, перейдя в английский клуб из "Ромы". Соглашение капитана сборной Египта с “красными” действует до 2025 года. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Салах уже сыграл в шести матчах за "Ливерпуль", в которых записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи.

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