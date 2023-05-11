Альба может бесплатно покинуть "Барселону"

Защитник “Барселоны” Жорди Альба может покинуть команду на правах свободного агента в период летнего трансферного окна.

Такой вариант возможен в случае, если он откажется от суммы, которую клуб ему обещал выплатить в качестве отложенной зарплаты.

Журналист Хави Мигель уточнил, что на данный момент нет четкой информации о том, останется ли испанский игрок в своей команде, при этом боссы “Барсы” готовы рассмотреть вариант продажи игрока.

Если Альба уйдет, в клубе смогут разгрузить зарплатную ведомость, что очень важно перед стартом нового сезона.