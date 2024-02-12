Adidas показали мяч, которым будут играть в плей-офф Лиги чемпионов

Adidas официально презентовали новый мяч, которым команды будут играть в матчах плей-офф Лиги чемпионов-2023/24. Мячу дали название “London’s ball”, поскольку финал турнира пройдет на легендарном Уэмбли.

Основным цветом мяча стал оранжевый. Также Adidas изобразили на мяче льва.

London’s ball 🦁



introducing the new @ChampionsLeague pro ball. available now 🔗 pic.twitter.com/zseP2cTgwn — adidas Football (@adidasfootball) February 12, 2024

Плей-офф Лиги чемпионов стартует уже завтра, 13 февраля, матчами РБ Лейпциг – Реал Мадрид и Копенгаген – Манчестер Сити. В среду, 14 февраля, состоятся матчи ПСЖ – Реал Сосьедад и Лацио – Бавария.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является Манчестер Сити. В финале предыдущего розыгрыша команда Пепа Гвардиолы обыграла Интер (1:0).