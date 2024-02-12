Копенгаген – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024

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В 1/8 финала Лиги чемпионов Копенгаген дома сыграет против Манчестер Сити. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Копенгаген

Копенгаген – главная сенсация группового этапа Лиги чемпионов. Команда Якоба Неструпа, которую считали однозначным аутсайдером, сумела обойти в группе Галатасарай и Манчестер Юнайтед. В Суперлиге Дании продолжается перерыв, поэтому свой последний официальный матч “львы” сыграли еще 12 декабря против Галатасарая (1:0). Копенгаген отдал все силы на успех в Лиге чемпионов, поэтому в чемпионате в конце года потерпел 2 поражения подряд и опустился на третье место.

Манчестер Сити

Действующие обладатели трофея Лиги чемпионов подходят к матчу в отличной форме. На выходных команда Пепа Гвардиолы в сложном матче обыграла Эвертон (2:0), а их звездный бомбардир Эрлинг Холанд оформил дубль. Победная серия Ман Сити во всех турнирах длится уже 10 матчей. На групповом этапе этой Лиги чемпионов Манчестер Сити набрал максимальное количество очков, обыграв РБ Лейпциг, Янг Бойз и Црвену Звезду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Манчестер Сити никогда не обыгрывал Копенгаген на его поле: 2:2 в Кубке УЕФА-2008/09 и 0:0 на групповом этапе ЛЧ сезона-2022/23.

Это будет четвертый матч между этими командами. На счету Ман Сити 2 победы

За свою историю Копенгаген обыгрывал только одну английскую команду – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Копенгаген – Манчестер Сити

Манчестер Сити находится в прекрасной форме, поэтому не верю, что Копенгаген сможет забить хотя бы гол. Ставлю на то, что в этой игре забивать будет только одна команда.

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