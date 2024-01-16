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27-я ракетка мира проиграла матч на Australian Open 2024 со счета 6:0, 3:0

Новости тенниса Сегодня, 14:54
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
27-я ракетка мира проиграла матч на Australian Open 2024 со счета 6:0, 3:0 27-я ракетка мира проиграла матч на Australian Open 2024 со счета 6:0, 3:0

16 января завершились все матчи первого раунда Australian Open 2024.

27-я ракетка мира Сорана Кырстя (Румыния) в 1/64 финала австралийского мейджора встретилась с теннисисткой из Китая Ван Яфань (Китай, WTA 94). Встреча завершилась сенсационной победой китаянки в трех сетах за 1 час и 58 минут.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Ван Яфань (Китай) - Сорана Кырстя (Румыния) [22] - 0:6, 7:5, 6:2

Сорана уверенно побеждала на старте поединка. После крутого первого сета Кырстя вела 3:0 во второй партии, однако не сумела удержать преимущество и неожиданно проиграла.

Ранее на турнире в Хобарте Элизабетт Коччаррето проиграла Юлии Путинцевой со счета 6:0, 4:0.

Ван Яфань и Кырстя провели 3 очный поединок. Счет стал 2:1 в пользу представительницы Китая. В следующем раунде Australian Open она сыграет против Эммы Радукану.

Видеообзор матча Ван Яфань - Сорана Кырстя

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