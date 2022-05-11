"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен
Вратарь подмосковных "Химок" Илья Лантратов перейдет в петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро. Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшие недели. Стоит отметить, что основным вариантом для "Зенита" был вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов, но он отказался менять клуб.
В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провел за "Химки" 29 матчей во всех турнирах и пропустил 44 гола.
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