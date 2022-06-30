"Зенит" купил колумбийского форварда

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зенита" на официальном сайте объявила о переходе колумбийского нападающего Матео Кассьерры.

Сумма трансфера составила 4,5 миллионов евро. Петербургский клуб заключил с футболистом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

25-летний Кассьерра выступал за "Сочи" с 2021 года. Всего он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Депортиво Кали", "Аякс", "Гронинген", "Расинг" и "Белененсеш". Чемпион Колумбии.

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