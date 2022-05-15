Зарема жестко высказалась о судействе в матче "Спартак" - "Зенит"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Зенитом" (1:1).

"Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по три минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Зенит" ушел от поражения благодаря голу с пенальти, назначенного в компенсированное время второго тайма.

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