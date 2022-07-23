Вернер собирается покинуть "Челси"

Фото: твиттер Вернера/Автор неизвестен

Нападающий Тимо Вернер может сменить "Челси" на другой клуб.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, форвард сборной Германии не очень нравится Томасу Тухелю.

В связи с этим футболист рассматривает вариант с переходом в другой клуб этим летом, и тренер не будет препятствовать ему.

При этом для принятия окончательного решения потребуется время.

С 2020 года Вернер провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.

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