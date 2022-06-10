В "Спартаке" рассказали, почему выбрали молодого тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани высказался по поводу назначения 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

По его словам, клуб выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы.

"Я приветствую в "Спартаке" мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убеждён: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой ещё молодой возраст, у Гильермо уже немало опыта", — приводит слова Каттани официальный сайт москвичей.

Отметим, что с начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера "Базеля".

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