В "МЮ" началась борьба за 7-й номер Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

В "МЮ" началась борьба за 7-й номер Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В "Манчестер Юнайтед" начали "борьбу" за номер Криштиану Роналду, который может покинуть клуб.

На цифру 7 на футболке претендуют сразу два игрока.

По информации Manchester Evening News, споры ведутся между форвардом Джейдоном Санчо и хавбеком Антони.

Как известно, Роналду мог покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Теперь же слухи связывают его с уходом зимой.

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