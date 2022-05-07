"Спартак" сохранил место в РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" гарантированно не вылетит из Российской Премьер-Лиги.

В 28-м туре РПЛ "Спартак" обыграл "Урал" (3:1), а конкуренты "красно-белые" потерпели поражения. "Химки" уступили "Зениту" (0:1), "Нижний Новгород" проиграл "Ахмату" (0:1).

Таким образом, "Спартак" за два тура до завершения чемпионата на восемь очков оторвался от 13-го места, которое отправляет команды в переходные матчи.

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