"Спартак" сохранил место в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" гарантированно не вылетит из Российской Премьер-Лиги.
В 28-м туре РПЛ "Спартак" обыграл "Урал" (3:1), а конкуренты "красно-белые" потерпели поражения. "Химки" уступили "Зениту" (0:1), "Нижний Новгород" проиграл "Ахмату" (0:1).
Таким образом, "Спартак" за два тура до завершения чемпионата на восемь очков оторвался от 13-го места, которое отправляет команды в переходные матчи.
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