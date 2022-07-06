Победы ХИКа и "Дюделанжа", не выигрыш "Ференцвароша" Черчесова: результаты квалификации Лиги чемпионов 6 июля

Состоялись первые матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Бодо-Глимт", ХИКа и "Дюделанжа" над "Клаксвиком", РФС и "Тираной". "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова не смог обыграть "Тобол".

"Тобол" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0

"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 3:0 (2:0)

Голы: Бонифасе, 11 - 1:0, Бонифасе, 31 - 2:0, Бонифасе, 58 (с пенальти) - 3:0

ХИК (Финляндия) - РФС (Латвия) - 1:0 (1:0)

Гол: Мартич, 11 - 1:0

"Дюделанж" (Люксембург) - "Тирана" (Албания) - 1:0 (0:0)

Гол: Хассан, 71 - 1:0

"Зриньски" (Босния) - "Шериф" (Молдова) - 0:0

"Марибор" (Словения) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - 0:0

"Слован" (Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) - 0:0

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