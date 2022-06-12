Радимов ярко потролил Зарему
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подшутил над Заремой Салиховой, супругой владельца "Спартака" Леонида Федуна. Ранее Зарема критиковала проведение матча за Суперкубок России против "Зенита" в Санкт-Петербурге.
"Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы "Руки Вверх!" "Ай-яй-яй". "Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке", – приводит слова Радимова "Чемпионат".
Стоит отметить, что в день проведения матча на стадионе должен был пройти концерт группы "Руки Вверх".
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