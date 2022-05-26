Президент УЕФА высказался о шансах российских клубов играть в еврокубках
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал шансах российских клубов когда-либо вновь принять участие в еврокубках, а сборной России в европейских турнирах.
"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить подобного. Когда все это началось, мы все думали, что это продлится пару недель.
И поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет.
Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках.
Мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", – сказал функционер.
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