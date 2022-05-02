Почеттино высказался об игре Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный троенер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.
"Мы говорим не про обычного футболиста, Месси находится на уровне Марадоны своего времени. Очевидно, что переезд во Францию был для него колоссальным изменением, но ему нужно было время на адаптацию. Лео не чувствовал себя так же комфортно, как в "Барселоне", где он провел 20 лет и добился выдающегося успеха. Поэтому оценивать Месси неправильно. Я не сомневаюсь в его способностях и верю, что следующий сезон будет для него совсем другим. Этот год был для него сродни обучению в плане адаптации к новым партнерам по команде, новому городу. Все это нужно учитывать", - приводит слова Почеттино A Bola.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13