Пепе Рейна вернулся в Ла Лигу

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вильярреала" на официальном сайте объявила о переходе испанского вратаря римского "Лацио" Пепе Рейны.

Голкипер достался "подводникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что Рейна уже ранее играл за "Вильярреал" с 2002 по 2005 годы.

39-летний Рейна выступал за "Лацио" с 2020 года. Всего он провел за клуб 54 матча во всех турнирах и пропустил 89 голов. Ранее играл за "Барселону", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", вновь "Наполи", "Милан" и "Астон Виллу". За сборную Испании сыграл 38 матчей и пропустил 20 голов. Чемпион Германии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.

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