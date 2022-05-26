Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола

Фото: твиттер Оздоева\Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался по поводу ухода нападающего Артема Дзюбы из петербургского клуба и поделился мнением о значимости форварда для сине-бело-голубых и российского футбола в целом.

Напомним, что Оздоев тоже покинет "Зенит".

"Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет. Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.

Артем – легенда не только "Зенита", но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет", – сказал Оздоев.

Также не пропустите: Модрич поделился мнением об Анчелотти. | https://dailysports.net