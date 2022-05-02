"Нижний Новгород" упустил победу над тульским "Арсеналом"
Фото: твиттер тульского "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью со счетом 2:2.
Гост повели к 30-й минуте с разницей в два мяча благодаря голам Кирилла Гоцука и Николая Калинского. Впрочем, затем хозяев от поражения спасли голы Сергея Ткачева и Евгения Луценко.
"Арсенал", набрав 22 очка, остался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Нижний Новгород" с 29 очками поднялся на 11-ю позицию.
"Арсенал" Тула – "Нижний Новгород" - 2:2 (1:2)
Голы: Гоцук, 18 - 0:1, Калинский, 30 - 0:2, Ткачев, 45 - 1:2, Луценко, 71 - 2:2
"Арсенал": Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 84), Э. Кангва (Марков, 59), Чаушич, Костадинов, Гулиев, Деспотович (Луценко, 70).
"Нижний Новгород": Гойло, Козлов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Калинский, Шарипов (Горбунов, 68), Кравцов, Сулейманов (Милсон, 74), Эннин (Миладинович, 89).
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