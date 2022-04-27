Названы судьи на матчи 27-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте объявила о назначил судейских бригад на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 апреля (суббота)

"Динамо" – "Урал": судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

"Рубин" – "Сочи": судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

"Краснодар" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

"Зенит" – "Локомотив": судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

"Спартак" – "Крылья Советов": судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

"Химки" – "Уфа": судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

"Ахмат" – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Левников.

2 мая (понедельник)

"Арсенал" – "Нижний Новгород": судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Игорь Синер.

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