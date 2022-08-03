Названа причина отказа Урунова уходить из "Спартака"
Фото: твиттер Остона Урунова/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов отказывается уходить из московского клуба по финансовым причинам, сообщает Sport24.
По сведениям источника, футболист опасается, что в другом клубе он не получит такую высокую зарплату. Сейчас хавбек зарабатывает 50 тысяч евро в месяц.
В прошлом сезоне 21-летний Урунов играл за "Уфу" на правах аренды, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.
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