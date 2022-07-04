Мозес вернулся в "Спартак"

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес вернулся в Москву и прибыл в расположение московского клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист уже начал работать вместе с командой. Ранее сообщалось, что жена нигерийца выступала против его возвращения в Россию.

В прошлом сезоне 31-летний Мозес провел за "Спартак" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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