Московское "Динамо" объявило имя нового главного тренера
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Динамо" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Славиши Йокановича.
Российский клуб заключил с сербским специалистом контракт до лета 2023 года с возможностью продления. На посту наставника "бело-голубых" серб сменил Сандро Шварца, который возглавил берлинскую "Герту".
53-летний Йокановича ранее тренировал "Партизан", "Муангтонг Юнайтед" (Таиланд), "Левски", "Уотфорд", "Маккаби" Тель-Авив, "Фулхэм", "Аль-Гарафу" и "Шеффилд Юнайтед". 2-кратный чемпион Сербии, чемпион Таиланда, 2-кратный обладатель Кубка Сербии.
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