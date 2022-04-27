"Милан" назвал цену на Леау

Фото: твиттер Рафаэля Леау/Автор неизвестен

"Милан" может продать португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает журналист Антонио Вителло в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 70-80 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют ПСЖ и "Барселона". Впрочем, "Милан" надеется сохранить португальца и предлагает ему новый контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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