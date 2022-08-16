"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы обратили внимание на бразильца после того, как не удалось купить голландского хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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