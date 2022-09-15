"Ливерпуль" нацелился на бразильского таланта

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"Ливерпуль" нацелился на бразильского таланта

Фото: твиттер Жоао Гомеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Фламенго" Жоао Гомесу, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

21-летний Гомес выступает за "Фламенго" с 2021 года. Всего он провел за клуб 105 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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