"Ливерпуль" нацелился на бразильского таланта

Фото: твиттер Жоао Гомеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Фламенго" Жоао Гомесу, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

21-летний Гомес выступает за "Фламенго" с 2021 года. Всего он провел за клуб 105 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Эвертон" может купить лидера "Ференцвароша". | https://dailysports.net