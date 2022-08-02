Лидер киевского "Динамо" отказывается от нового контракта

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков отказывается подписывать новый контракт с клубом, сообщает журналист Виктор Вацко.

По сведениям источника, футболист намерен сменить клуб. Контракт игрока с "Динамо" истекает через год, поэтому с 1 января 2023 года он сможет подписать с другим клубом предварительное соглашение.

В прошлом сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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