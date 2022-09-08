Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски стал рекордсменом Лиги чемпионов.
Вчера польский футболист оформил хет-трик в ворота "Виктории" и стал первым игроком, которому удалось забить три мяча в одном матче за три разных клуба.
До "Барселоны" он делал это в составе "Баварии" и дортмундской "Боруссии".
До этого хет-триками в двух командах отличались Криштиану Роналду, Филиппо Индзаги и Неймар.
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