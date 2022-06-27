Источник: Луис Суарес перешел в аргентинский топ-клуб

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Атлетико" Луис Суарес перешел в "Ривер Плейт", сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин в своем твиттере.

Футболист достался аргентинскому клубу бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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