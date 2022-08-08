Иско перешел в "Севилью"

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Иско перешел в "Севилью"

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Иско.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался севильскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

30-летний Иско ранее выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Реал". За сборную Испании сыграл 38 матчей и забил 12 голов. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

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