"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 3:1.
Победу миланскому клубу принесли дубль Лаутаро Мартинеса и гол Маттео Дармиана. В составе хозяев отличился Хараламбос Ликояннис.
"Интер", набрав 81 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 29 очками находится в зоне вылета на 18-й позиции.
"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (0:1)
Голы: Дармиан, 25 - 0:1, Мартинес, 51 - 0:2, Ликояннис, 53 - 1:2, Мартинес, 84 - 1:3
"Кальяри": Краньо, Белланова, Чеппителли, Альтаре (Карбони, 79), Ликояннис, Далберт, Марин (Базелли, 79), Грасси, Рог (Нандес, 56), Жоао Педро, Паволетти (Кейта Бальде, 56).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 58), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 58), Джеко (Корреа, 70), Мартинес.
Не пропустите: "Милан" одержал важную победу над "Аталантой". | https://dailysports.net
главное
-
Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
-
"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой
-
"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
-
"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
-
Зарема жестко высказалась о судействе в матче "Спартак" - "Зенит"
-
Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
-
"Атлетико" упустил победу над "Севильей"
-
"Барселона" не смогла победить "Хетафе"
-
Дибала ярко высказался об уходе из "Ювентуса"
-
"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете
-
Гвардиола обратился с просьбой к сопернику "Ливерпуля"
-
"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой
-
"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
-
ЦСКА проиграл "Краснодару" и лишился шансов на медали
-
"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"
-
Официально: Суарес покинет "Атлетико"
-
"Эвертон" вдевятером проиграл "Брентфорду"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу
-
Канчельскис назвал дебилами арбитров матча "Спартак" - "Зенит"
-
"Ювентус" выбрал нового капитана из-за предстоящего ухода Кьеллини и Дибалы
-
"Вердер" вернулся в Бундеслигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17