"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 3:1.

Победу миланскому клубу принесли дубль Лаутаро Мартинеса и гол Маттео Дармиана. В составе хозяев отличился Хараламбос Ликояннис.

"Интер", набрав 81 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 29 очками находится в зоне вылета на 18-й позиции.

"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (0:1)

Голы: Дармиан, 25 - 0:1, Мартинес, 51 - 0:2, Ликояннис, 53 - 1:2, Мартинес, 84 - 1:3

"Кальяри": Краньо, Белланова, Чеппителли, Альтаре (Карбони, 79), Ликояннис, Далберт, Марин (Базелли, 79), Грасси, Рог (Нандес, 56), Жоао Педро, Паволетти (Кейта Бальде, 56).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 58), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 58), Джеко (Корреа, 70), Мартинес.

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