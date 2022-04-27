Гвардиола обыграл "Реал" в 12-й раз. Чаще он побеждал только два клуба

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Гвардиола обыграл "Реал" в 12-й раз. Чаще он побеждал только два клуба

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал" со счетом 4:3.

Для испанского специалиста победа над королевским клубом стала 12-й в его карьере. Всего он 20 раз играл с "Реалом": 12 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

Стоит отметить, что чаще Гвардиола обыгрывал только "Арсенал" (17 раз) и "Бернли" (14).

Ответный матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 4 мая в Мадриде.

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