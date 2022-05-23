"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге

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"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге

Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен

В ответном переходном матче за место в Бундеслиге "Герта" на выезде обыграла "Гамбург" со счетом 2:0 и сохранила место в элитном дивизионе.

Победу берлинскому клубу принесли голы Дедрика Боята и Марвина Платтенхардта.

"Гамбург" – "Герта" - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:0
Голы: Боята, 4 - 0:1, Платтенхардт, 63 - 0:2

"Гамбург": Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайер, Киттель, Джатта, Глатцель.

"Герта": Кристенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Тузар, Сердар, Боатенг, Аскасибар, Йоветич, Бельфодиль.

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