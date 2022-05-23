"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге
Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен
В ответном переходном матче за место в Бундеслиге "Герта" на выезде обыграла "Гамбург" со счетом 2:0 и сохранила место в элитном дивизионе.
Победу берлинскому клубу принесли голы Дедрика Боята и Марвина Платтенхардта.
"Гамбург" – "Герта" - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:0
Голы: Боята, 4 - 0:1, Платтенхардт, 63 - 0:2
"Гамбург": Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайер, Киттель, Джатта, Глатцель.
"Герта": Кристенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Тузар, Сердар, Боатенг, Аскасибар, Йоветич, Бельфодиль.
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20