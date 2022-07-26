"Динамо" завершило трансфер 22-летнего парагвайца

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" объявило о переходе парагвайского защитника Роберто Фернандеса.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

В новой команде молодой игрок будет выступать под номером 6.

С 13 лет Фернандес играл в структуре парагвайского клуба "Гуарани", за который дебютировал в 2019 году. Всего у него 70 матчей, в которых он забил 2 гола и помог команде дважды стать вице-чемпионом страны.

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