Черчесов прокомментировал громкую победу "Ференцвароша" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над "Слованом" (4:1).

Первую игру подопечные российского наставника проиграли 1:2, а благодаря выездному триумфу они вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Это моя работа, я всегда должен сохранять голову холодной. После поражения в первом матче (1:2) я поговорил с командой, с игроками, сделал все возможное для того, чтобы подготовить их. Это моя работа.

Критика – это хорошо, зрители и журналисты могут критиковать, но я должен подготовить футболистов и дать им необходимые указания, а не критиковать их", - сказал он.

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