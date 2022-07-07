"Челси" вступил в борьбу за де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Челси" вступил в борьбу за голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что голландец может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 65+20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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