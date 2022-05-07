Брандт принес дортмундской "Боруссии" победу над худшей командой Бундеслиги

Фото: твиттер "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Гройтер Фюрт" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли дубль Юлиана Брандта и гол Феликса Пасслака. В составе хозяев отличился Джессик Нганкам.

"Боруссия", набрав 66 очков, гарантировала себе второе место в Бундеслиге. "Гройтер Фюрт" с 18 очками остался на последнем месте.

"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:3 (0:1)

Гол: Брандт, 26 - 0:2, Нганкам, 70 - 1:1, Брандт, 72 - 1:2, Пасслак, 77 - 1:3

"Боруссия" Д: Хитц, Джан, Аканджи, Загаду, Геррейру (Шульц, 68), Вольф (Пасслак, 67), Витцель, Брандт, Беллингем, Ройс (Фераи, 90), Холанд (Мукоко, 86).

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