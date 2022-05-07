Брандт принес дортмундской "Боруссии" победу над худшей командой Бундеслиги
Фото: твиттер "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Гройтер Фюрт" со счетом 3:1.
Победу гостям принесли дубль Юлиана Брандта и гол Феликса Пасслака. В составе хозяев отличился Джессик Нганкам.
"Боруссия", набрав 66 очков, гарантировала себе второе место в Бундеслиге. "Гройтер Фюрт" с 18 очками остался на последнем месте.
"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:3 (0:1)
Гол: Брандт, 26 - 0:2, Нганкам, 70 - 1:1, Брандт, 72 - 1:2, Пасслак, 77 - 1:3
"Боруссия" Д: Хитц, Джан, Аканджи, Загаду, Геррейру (Шульц, 68), Вольф (Пасслак, 67), Витцель, Брандт, Беллингем, Ройс (Фераи, 90), Холанд (Мукоко, 86).
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Главные новости дня: 6 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20