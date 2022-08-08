"Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" не будет покупать полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает журналист Мануэль Фет в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб отказался от трансфера игрока, так как украинцы постоянно меняли условия. Ранее сообщалось, что "аптекари" могут заплатить за игрока порядка 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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