"Бавария" договорилась о переходе Мане

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"Бавария" договорилась о переходе Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане перейдет в "Баварию", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб заплатит за футболиста 32 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на девять миллионов за счет бонусов. 

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. 

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