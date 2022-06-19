"Арсенал" может купить хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Артуру Рамосу Мело, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, "канониры" сначала предпочитают сосредоточиться на усилении других позиций, а уже позже могут провести переговоры по трансферу бразильца.

В минувшем сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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