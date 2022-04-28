Абрамович увеличил цену на "Челси"

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Абрамович увеличил цену на "Челси"

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович увеличил цену на лондонский клуб на 500 миллионов фунтов, сообщает Sky.

По сведениям источника, теперь олигарх хочет получить за английский клуб 2,5 миллиарда фунтов. При этом Абрамович готов отдать один миллиард из этой суммы на благотворительность.

В настоящий момент на "Челси" есть три претендента, и они готовы удовлетворить требования владельца клуба.

Напомним, что Абрамович решил продать "Челси" из-за наложенных на него санкций.

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